РИА Новости: на Харьковском направлении за май уничтожили 110 станций Starlink

Свыше 110 станций спутниковой связи Starlink были уничтожены в мае на Харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Карта».

По его словам, терминалы были выявлены и поражены в ходе работы разведывательных и ударных беспилотников корпуса.

Военный отметил, что оборудование обнаруживалось как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах из-за недостаточной маскировки. После определения координат информация передавалась на командный пункт, а затем ударным расчетам.

Для поражения целей использовались FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боевыми частями.

Собеседник агентства заявил, что уничтожение станций Starlink позволило нарушить интернет-соединение и связь подразделений с пунктами управления на отдельных участках линии соприкосновения.

Всего, по его данным, в течение мая на Харьковском направлении было уничтожено более 110 таких терминалов.

Ранее в апреле на том же направлении было уничтожено более 45 пунктов дислокации ВСУ.