Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам на территории Украины. Он подчеркнул, что речь идет не о случайных целях, а о военной инфраструктуре, которая имеет весомое значение для дальнейших действий противника.

«Массированный ракетно-авиационный удар привлек внимание всего мирового сообщества. Основными целями были пункты управления, аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Те, которые уже остались, скажем так. И многие другие объекты», — отметил аналитик.

Однако, по его словам, украинской аудитории представили неполную картину произошедшего, а снова солгали, заявив о масштабном перехвате целей средствами противовоздушной обороны (ПВО), тогда как реальные результаты удара оказались куда серьезнее.

Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июня. В числе целей были военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах страны. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. Мэр города Виталий Кличко также сообщил о серии взрывов. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.