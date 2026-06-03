В Белгородской области сообщили о гибели мужчины при атаке дрона ВСУ

Мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным властей, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории одного из предприятий.
В результате атаки мужчина получил тяжелые ранения. Медики Волоконовской центральной районной больницы оказывали ему необходимую помощь и боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.
В оперштабе уточнили, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
В ночь на 3 июня над территорией России перехватили и уничтожили 354 украинских БПЛА самолетного типа. Цели были ликвидированы в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Смоленская, Орловская, Белгородская, Курская, Тульская, Ленинградская, Новгородская, Воронежская, Брянская, Калужская, Псковская, Ростовская и Тверская. Часть дронов сбили над акваторией Азовского моря, добавили в министерстве обороны РФ.
Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Курской области.