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Армия

В Белгородской области сообщили о гибели мужчины при атаке дрона ВСУ

В белгородском хуторе Давыдкин мужчина погиб после удара FPV-дрона
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным властей, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории одного из предприятий.

В результате атаки мужчина получил тяжелые ранения. Медики Волоконовской центральной районной больницы оказывали ему необходимую помощь и боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.

В оперштабе уточнили, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ночь на 3 июня над территорией России перехватили и уничтожили 354 украинских БПЛА самолетного типа. Цели были ликвидированы в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Смоленская, Орловская, Белгородская, Курская, Тульская, Ленинградская, Новгородская, Воронежская, Брянская, Калужская, Псковская, Ростовская и Тверская. Часть дронов сбили над акваторией Азовского моря, добавили в министерстве обороны РФ.

Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Курской области.

 
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