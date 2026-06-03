Украинский дрон ударил по автомобилю в Курской области

Хинштейн: мужчина пострадал в результате удара БПЛА по машине в Калиновке

Мирный житель получил ранения во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Предварительно, дрон ударил по машине в селе Калиновка.

«В результате атаки пострадал 60-летний мужчина. У него множественные минно-взрывные травмы», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас пострадавший находится в больнице. После оказания первой помощи мужчину транспортируют в Курск.

Хинштейн пожелал раненому скорейшего выздоровления.

В ночь на 3 июня над территорией России перехватили и уничтожили 354 украинских БПЛА самолетного типа. Цели были ликвидированы в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Смоленская, Орловская, Белгородская, Курская, Тульская, Ленинградская, Новгородская, Воронежская, Брянская, Калужская, Псковская, Ростовская и Тверская. Часть дронов сбили над акваторией Азовского моря, добавили в министерстве обороны РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге при налете украинских беспилотников пострадали люди.