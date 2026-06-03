Сальдо рассказал о мерах противодействия беспилотникам на трассе «Новороссия»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для противодействия беспилотным летательным аппаратам на трассе «Новороссия» разрабатываются специальные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас все делается для того, чтобы обезопасить движение по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит по территории Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области и Херсонской», — сказал Сальдо журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время разрабатываются специальные мероприятия объединенных и вооруженных сил, а также других правоохранительных и силовых структур в противодействии атакам беспилотных систем на транспорт.

24 мая Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку массовой атаки беспилотниками на территорию Херсонской области.

До этого губернатор сообщил, что в Михайловке украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. По его словам, атаке подверглась школа Скадовского округа, здание учебного заведения получило повреждения. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали ударными беспилотниками Мелитополь.