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Армия

Лантратова отреагировала на удар по рейсовому автобусу в ДНР

Лантратова: удар по автобусу в Енакиево — преступление против мирных жителей
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале назвала атаку на рейсовый автобус в Енакиево осознанным преступлением против мирных жителей.

Омбудсмен заявила, что произошедшее нельзя считать случайностью или инцидентом.

«Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы», — написала она.

Лантратова подчеркнула, что когда целью становятся гражданские лица, включая женщин, пожилых людей и семьи, это выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм.

Она отметила, что не существует военных целей или аргументов, которые могли бы оправдать страдания мирных жителей, а также снять ответственность с тех, кто принимает и исполняет подобные решения.

По словам омбудсмена, подобные преступления не имеют срока давности, а каждому факту будет дана правовая оценка. Виновные, как заявила Лантратова, должны понести заслуженное наказание.

В Енакиево утром 3 июня ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По предварительным данным, семерых человек спасти не удалось, еще 11 получили ранения.

Ранее в МИД РФ спрогнозировали реакцию Запада на удар ВСУ по автобусу в ДНР.

 
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