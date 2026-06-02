Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В России переименовали легендарную боевую машину «Терминатор»

Уралвагонзавод: БМПТ «Терминатор» получила новое имя — «Спиридон»
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная под названием «Терминатор», получила новое русское имя — «Спиридон». О решении сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода», входящего в госкорпорацию «Ростех».

В концерне пояснили, что переименование состоялось по просьбе самих работников предприятия и экипажей боевых машин. Решение было принято в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле. При выборе нового названия также учитывались изменения в законодательстве, направленные на защиту русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

В УВЗ отметили, что имя Спиридон имеет особое значение в русской традиции. Оно ассоциируется с такими качествами, как сила, крепость и надежность. По мнению заводчан, эти характеристики соответствуют назначению боевой машины, которая должна служить надежной защитой на поле боя.

В концерне напомнили о святом Спиридоне Тримифунтском, который почитается как защитник веры и известен своими чудесами. Частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области, что делает это имя особенно близким для жителей Урала и сотрудников предприятия.

Как подчеркнули в УВЗ, символика имени перекликается с особенностями самой машины. Мощное вооружение сравнивается с огнем, броневая защита экипажа — с твердью, а многофункциональность и способность выполнять задачи целого подразделения — с водой.

Для выбора нового названия в 2025 году был организован сбор предложений. В адрес предприятия поступило более 10 тысяч писем из России и более чем 20 стран мира, включая Белоруссию, Китай, Кубу, Сербию, Иран, Великобританию и США. Всего участники предложили около двух тысяч уникальных вариантов.

Среди наиболее популярных были имена русских богатырей, в том числе Добрыня, Богатырь и Евпатий Коловрат, а также имена святых покровителей — Александра Невского и Дмитрия Донского. В числе вариантов фигурировали названия животных и шуточные предложения.

В Уралвагонзаводе отметили, что часть популярных названий не удалось зарегистрировать по юридическим причинам. В итоге выбор был сделан в пользу имени, которое, по мнению предприятия, отражает духовные ценности, героизм русского народа и историческую традицию.

Ранее Уралвагонзавод объявил о сотрудничестве с Индией в создании танка будущего.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!