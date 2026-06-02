В России переименовали легендарную боевую машину «Терминатор»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная под названием «Терминатор», получила новое русское имя — «Спиридон». О решении сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода», входящего в госкорпорацию «Ростех».

В концерне пояснили, что переименование состоялось по просьбе самих работников предприятия и экипажей боевых машин. Решение было принято в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле. При выборе нового названия также учитывались изменения в законодательстве, направленные на защиту русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

В УВЗ отметили, что имя Спиридон имеет особое значение в русской традиции. Оно ассоциируется с такими качествами, как сила, крепость и надежность. По мнению заводчан, эти характеристики соответствуют назначению боевой машины, которая должна служить надежной защитой на поле боя.

В концерне напомнили о святом Спиридоне Тримифунтском, который почитается как защитник веры и известен своими чудесами. Частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области, что делает это имя особенно близким для жителей Урала и сотрудников предприятия.

Как подчеркнули в УВЗ, символика имени перекликается с особенностями самой машины. Мощное вооружение сравнивается с огнем, броневая защита экипажа — с твердью, а многофункциональность и способность выполнять задачи целого подразделения — с водой.

Для выбора нового названия в 2025 году был организован сбор предложений. В адрес предприятия поступило более 10 тысяч писем из России и более чем 20 стран мира, включая Белоруссию, Китай, Кубу, Сербию, Иран, Великобританию и США. Всего участники предложили около двух тысяч уникальных вариантов.

Среди наиболее популярных были имена русских богатырей, в том числе Добрыня, Богатырь и Евпатий Коловрат, а также имена святых покровителей — Александра Невского и Дмитрия Донского. В числе вариантов фигурировали названия животных и шуточные предложения.

В Уралвагонзаводе отметили, что часть популярных названий не удалось зарегистрировать по юридическим причинам. В итоге выбор был сделан в пользу имени, которое, по мнению предприятия, отражает духовные ценности, героизм русского народа и историческую традицию.

Ранее Уралвагонзавод объявил о сотрудничестве с Индией в создании танка будущего.