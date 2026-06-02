В Белгородской области после атаки украинского дрона загорелось предприятие

Обломки украинского БПЛА спровоцировали пожар на предприятии в городе Алексеевке

Пожар произошел в городе Алексеевке в Белгородской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование», — уточняется в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и добровольная пожарная команда. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы на месте», — отмечается в публикации.

В ночь на 2 июня над территорией России перехватили и уничтожили 148 украинских БПЛА самолетного типа. Налет дронов на регионы продолжался с 20:00 до 7:00 мск. Часть целей ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. Также атаки отразили в Краснодарском крае, республике Крым и семи областях. Среди них — Ростовская, Курская, Волгоградская, Брянская, Смоленская, Орловская и Белгородская.

Ранее ребенок пострадал при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области.