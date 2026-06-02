Боец ВС РФ раскрыл число станций Starlink, уничтоженных в мае под Харьковом

Бойцы группировки российских войск «Север» в мае вывели из строя более 110 станций Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса с позывным «Карта».

По словам военнослужащего, Вооруженные силы РФ уничтожали станции Starlink с помощью ударных дронов, оснащенных сбрасываемыми осколочно-фугасными боевыми частями.

«Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет-соединение и нарушить связь с пунктами управления», — пояснил источник агентства.

Он обратил внимание, что солдаты ВСУ недостаточно хорошо маскируют станции Starlink. Благодаря этому российские военнослужащие обнаруживают их не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах.

2 июня российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Дух» рассказал журналистам, как бойцы ВС РФ поразили блиндаж украинских формирований, заметив незамаскированную антенну Starlink. Цель находилась в правобережной части Херсонской области. Мужчина уточнил, что станция Starlink была размещена прямо на крыше жилого блиндажа ВСУ. Российские дроны ударили по антенне, после чего украинские солдаты начали обкладывать входы в блиндаж мешками с песком. Однако это им не помогло, военные ВС РФ поразили объект с помощью БПЛА с тяжелыми боеприпасами.

Ранее была названа страна, ежегодно тратящая миллионы долларов на закупку Starlink для Украины.