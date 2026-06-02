Британский авианосец был вынужден после учений отправиться на ремонт в Норвегию

Navy Lookout: авианосец Prince of Wales после учений НАТО отправился на ремонт
AET Godfrey/Royal Navy

Британский авианосец Prince of Wales после участия в учениях Североатлантического альянса Dynamic Mongoose-2026 был вынужден отправиться на ремонт в Норвегию. Об этом сообщает портал Navy Lookout.

Крупнейшие в Северной Атлантике ежегодные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose-2026 прошли с 18 мая по 29 мая с целью отработки задач противолодочной обороны. После них Prince of Wales был отправлен в норвежский порт Ставангер, где инженеры должны разобраться с технической поломкой, из-за которой, скорее всего, авианосец не сможет посетить Копенгаген.

В материале отмечается, что еще в марте министерство обороны Великобритании заявляло об обнаружении небольшой технической проблемы у Prince of Wales.

29 апреля сообщалось, что американский авианосец Gerald Ford в ближайшие дни покинет ближневосточный регион и отправится на ремонт в Соединенные Штаты.

Ранее в Британии признали неподготовленность флота к войне.

 
