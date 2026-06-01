Бастрыкин назвал место запуска беспилотников для удара по коллежду в Старобельске

Бастрыкин: ВСУ запускали дроны по колледжу в Старобельске из Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали дроны по колледжу в Старобельске из Харьковской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященное мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), пишет РИА Новости.

«Установлено, что запуск БПЛА осуществлялся с территории Харьковской области», — сказал он.

Он уточнил, что среди тех, кто атаковал колледж, были боевики подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра».

Также Бастрыкин подчеркнул, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние. По его словам, о преднамеренности удара ВСУ по Старобельскому колледжу свидетельствуют установленные на украинских БПЛА антенны Starlink для наведения цели с помощью спутниковой связи.

На совещании президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Российский лидер подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

Глава государства выразил соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков в результате теракта. Также он попросил доложить, как организована помощь родственникам пострадавших, осуществляются ли положенные выплаты и как проходит реабилитация раненых.

Ранее генпрокурор России раскрыл имена обвиняемых по делу о теракте в Старобельске.

 
