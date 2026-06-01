Более 30 украинских беспилотников сбили над территорией России

Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны России.

По его данным, с 08:00 до 20:00 мск 33 БПЛА самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также Крымом.

1 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками свинокомплекс и электропоезд. По его словам, FPV-дрон ударил по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе. Работник предприятия получил ранения, его доставили в больницу.

Также беспилотники атаковали электропоезд в селе Старая Гута Унечского района. Помощник машиниста был госпитализирован в больнице с осколочными ранениями и закрытой черепно-мозговой травмой.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом МВД Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусимаа укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,8 млн человек.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».