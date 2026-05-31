Чехия признала, что вряд ли потянет требуемые НАТО оборонные расходы в этом году

Чехия, скорее всего, не сумеет в нынешнем году достичь целевого показателя НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП, поскольку из-за предыдущего правительства столкнулась с дефицитом бюджета. Об этом заявил 31 мая премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times.

По словам Бабиша, Прага по-прежнему привержена новым ориентирам Североатлантического альянса и рассчитывает довести свои военные затраты до 3,5% ВВП к 2035 году.

При этом глава кабмина подчеркнул: европейским союзникам по НАТО следует сосредоточиться на наращивании реальных военных возможностей, а не только на формальных показателях оборонных расходов, которые, как он выразился, могут оказаться объектом манипуляций.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в 2025 году европейские члены альянса и Канада увеличили оборонные ассигнования на 20%. Все 32 страны НАТО впервые с 2014 года отчитались о достижении или превышении целевого порога в 2% ВВП, сообщил он. Совокупные расходы блока в прошлом году составили 2,77% ВВП, причем около 60% от общего объема пришлось на США.

