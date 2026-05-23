Президент Чехии призвал НАТО наказать Россию отключением интернета

Бывший председатель военного комитета НАТО и действующий президент Чехии Петр Павел призвал Североатлантический альянс к более активным мерам против «российских провокаций» — например, отключению интернета. Такой совет он дал в интервью The Guardian.

По его словам, НАТО должно принять «асимметричные» меры и дать России понять, что она выбрала «не тот путь, по которому ей следует идти».

«Отключение интернета или спутников — вы видели, какую разницу внес Starlink на поле боя — или исключение российских банков из финансовой системы», — привел примеры Павел.

По словам чешского лидера, за последнее десятилетие Россия изучила методы работы НАТО и «выработала стиль поведения, который почти соответствует порогу применения ст. 5, но всегда держится немного ниже этого уровня». Речь идет о статье Устава альянса, предполагающей коллективную оборону в случае нападения на кого-то из его участников.

Павел утверждает, что высокопоставленные российские военные «порой смеялись над параличом принятия решений в альянсе», и обвинил европейских лидеров в предпочтении дипломатических путей вместо поиска реально эффективных мер.

Ранее президент Чехии заявил, что мир в Европе больше не гарантирован.