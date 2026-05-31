Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Российские силы ПВО уничтожили за сутки HIMARS, авиабомбы и сотни БПЛА ВСУ

Минобороны заявило о 405 сбитых дронах ВСУ за сутки
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 405 украинских беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что помимо беспилотников были сбиты четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Согласно данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне специальной военной операции составили около 1385 военнослужащих.

Наибольшие потери, по информации ведомства, украинские войска понесли в зоне ответственности группировки «Восток», где они составили более 445 человек. В зоне действий группировки «Центр» потери достигли 340 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 200 военных, группировки «Север» — до 185 человек, группировки «Южная» — свыше 165 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери украинских войск превысили 50 человек.

Ранее российские ПВО сбили более 350 украинских беспилотников и 10 управляемых бомб за сутки.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!