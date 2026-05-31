Минобороны заявило о 405 сбитых дронах ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 405 украинских беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что помимо беспилотников были сбиты четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Согласно данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины за сутки в зоне специальной военной операции составили около 1385 военнослужащих.

Наибольшие потери, по информации ведомства, украинские войска понесли в зоне ответственности группировки «Восток», где они составили более 445 человек. В зоне действий группировки «Центр» потери достигли 340 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 200 военных, группировки «Север» — до 185 человек, группировки «Южная» — свыше 165 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери украинских войск превысили 50 человек.

