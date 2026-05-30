ВС РФ сбили более 350 украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 352 БПЛА и 10 управляемых авиабомб

Российские силы противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 352 беспилотника самолетного типа, 10 управляемых авиабомб, один снаряд ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере «Макс».

Военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что в общей сложности с начала СВО Вооруженные сил России уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 153 684 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 550 танков и другой техники украинской армии.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 63 украинских беспилотника за минувшие сутки над регионом.

В Ульяновске обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории промышленной зоны.

Ранее на западе Украины прогремел взрыв.