Украинские военнослужащие на позициях в Сумской области из-за нехватки продовольствия ели «две печеньки в день». Об этом журналистам ТАСС рассказал рядовой 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов, сдавшийся в плен российским бойцам.

По словам мужчины, у него и его сослуживцев «вообще ничего не было», когда командование отправило их на позиции. Кадунов имел при себе лишь кофе с чаем и сухой спирт, а один из его товарищей — паштеты из сухпайков и печенье.

«Две печенки в день мы кушали, иногда там раза три чая попили в день. Кое-как мы прожили», — вспомнил солдат.

Также он отметил, что у военных ВСУ не было сухой одежды. Она вся была влажной, а самих бойцов покрывала грязь.

19 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры написали, что командование ВСУ перед отправкой военнослужащих в Сумскую область предупредило их о том, что никто не выживет. Как сообщил источник агентства, у всех украинских солдат перед выдвижением на передовую взяли образцы ДНК.

Ранее украинские военные предприняли неудачную попытку форсировать реку в Сумской области.