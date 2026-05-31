Украина получила от Греции 190 артиллерийских орудий

Pronews.gr: Греция через Чехию поставила Украине 190 гаубиц
Греция через Чехию поставила Украине 190 артиллерийских орудий. Данные о передаче вооружений раскрыл Регистр обычных вооружений ООН (UNROCA), сообщает греческий портал pronews.gr.

Согласно ежегодному отчету за 2025 год, Греция передала Чехии 66 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм, 68 буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 буксируемых гаубиц M101 калибра 105 мм. Официальным получателем значится Чешская Республика, однако в конечном итоге эти вооружения оказываются на Украине, отмечает издание.

Большинство орудий находилось на греческих островах в восточной части Эгейского моря. По данным источника, они выводились из эксплуатации без замены, что ослабило оборону островных территорий. При этом, как подчеркивает портал, оправдание о том, что такое оружие устарело, является необоснованным, поскольку украинцы находят его особенно полезным.

«Эта передача произошла в то самое время, когда Турция продолжает усиливать свои угрозы суверенитету Греции в Эгейском море и на островах», — утверждает источник.

UNROCA — это официальный реестр поставок обычных вооружений ООН, созданный в 1991 году для повышения прозрачности продаж оружия. Государства ежегодно представляют данные об экспорте и импорте основных видов обычных вооружений, включая танки, артиллерию, военные самолеты, вертолеты, корабли и ракеты.

Ранее Афины потребовали от Киева убрать морские дроны от границ Греции.

 
