США, Британия и Австралия намерены создать военные безэкипажные подводные аппараты

США, Британия и Австралия намерены к 2027 году создать новые системы вооружений и датчики для подводных дронов в рамках оборонного партнерства AUKUS. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны этих стран по итогам саммита в Сингапуре.

По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, таким образом участники проекта получат набор легко адаптирующихся и готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, которые будут поддерживать морские миссии стран.

Глава британского минобороны Джон Хили добавил, что появятся современные системы слежения и вооружения для подобных БПЛА. Они нужны для снижения рисков атак на подводные коммуникационные кабели и трубопроводы и помогут противостоять вражеским подлодкам и кораблям.

Оборонное партнерство AUKUS между Австралией, Великобританией и США существует с 2021 года для укрепления безопасности и оборонного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе. Его участники развивают передовые военные технологии.

