Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

США, Британия и Австралия намерены создать военные безэкипажные подводные аппараты

США, Британия и Австралия договорились создать новые системы вооружений
Edgar Su/Reuters

США, Британия и Австралия намерены к 2027 году создать новые системы вооружений и датчики для подводных дронов в рамках оборонного партнерства AUKUS. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны этих стран по итогам саммита в Сингапуре.

По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, таким образом участники проекта получат набор легко адаптирующихся и готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, которые будут поддерживать морские миссии стран.

Глава британского минобороны Джон Хили добавил, что появятся современные системы слежения и вооружения для подобных БПЛА. Они нужны для снижения рисков атак на подводные коммуникационные кабели и трубопроводы и помогут противостоять вражеским подлодкам и кораблям.

Оборонное партнерство AUKUS между Австралией, Великобританией и США существует с 2021 года для укрепления безопасности и оборонного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе. Его участники развивают передовые военные технологии.

Ранее в НАТО ответили на критику главы Пентагона

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!