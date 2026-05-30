В Турции заявили о готовности разрабатывать БПЛА с Японией

Petrov Sergey/Global Look Press

Турция может начать разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Японией. Об интересе к этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Министр отметил, что считает сотрудничество стран в этом направлении крайне перспективным.

«Турция и Япония обладают взаимодополняющими возможностями, и мы считаем, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Фидан.

По его словам, совместные разработки и производства Турции и Японии особенно ценны в таких областях, как обеспечение безопасности побережья и границ.

В марте РИА Новости сообщали, что турецкая компания Baykar, разрабатывающая беспилотные летательные аппараты, представила новый дрон-камикадзе K2, который успешно завершил летные испытания. Испытания проходили два дня над заливом Сарос, где пять беспилотников выполняли разные испытания, в том числе используя алгоритмы искусственного интеллекта.

