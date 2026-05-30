В Белгородской области дрон ранил мужчину

Мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в Борисовском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Инцидент произошел в поселке Борисовка. По данным властей, после взрыва дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. На месте происшествия повреждено оборудование.

Кроме того, в Белгородском округе FPV-дрон атаковал частный дом в селе Черемошное, в результате чего была пробита крыша. В селе Ясные Зори повреждения получил объект инфраструктуры, а в селе Отрадное после детонации беспилотника во дворе частного дома оказалось посечено остекление.

В городе Шебекино из-за взрыва дрона повреждена кровля здания промышленного предприятия. В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон атаковал автомобиль, который получил повреждения. В городе Грайворон после детонации беспилотников была пробита кровля социального объекта, выбиты окна и поврежден забор частного домовладения. В селе Смородино Грайворонского округа FPV-дрон взорвался рядом с частным домом, повредив окна, кровлю и ограждение.

Также в селе Грузское Борисовского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате возникшего пожара полностью сгорела хозяйственная постройка.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по автомобилю в Шебекинском округе, травмировав мужчину.