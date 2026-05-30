В Самаре возбудили дело о покушении на участника СВО

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении участника СВО в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на участника специальной военной операции, который после нападения в Самаре оказался в больнице и несколько дней провел в коме. Об этом сообщили в региональном управлении СК и Следственном комитете России.

По данным следствия, 18 мая 2026 года в Самаре на мужчину напали несколько человек. Его избили и ограбили, после чего пострадавшего госпитализировали. В медицинском учреждении ему провели операцию, сейчас он продолжает стационарное лечение.

В региональном СУ СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на жизнь пострадавшего. Следователи начали расследование после появления информации о произошедшем в социальных сетях и СМИ.

В Следственном комитете России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. В федеральном ведомстве также уточнили, что после нападения участник СВО несколько дней находился в состоянии комы.

