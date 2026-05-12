Следком проверит историю с нападением на экс-судью в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о нападении на бывшего судью Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, несколько мужчин угрожали бывшему судье убийством и применили к нему силу после того, как он попытался остановить их противоправные действия.

Уточняется, что уголовное дело по данному факту расследуется органами МВД России, однако СК РФ по Челябинской области направило в прокуратуру ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в следком.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Андрею Щукину доложить об обстоятельствах произошедшего и о решении, принятом надзорным органом, добавили в ведомстве.

Все произошло ночью 22 апреля в продуктовом магазине на улице Тухачевского, 11. По словам экс-судьи, он зашел за продуктами и увидел, что сотрудница торговой точки удерживает молодых людей, которые якобы пытались украсть алкоголь. Гервасьев сделал им замечание, после чего конфликт перерос в драку.

Гервасьев утверждает, что один из хулиганов сломал ему нос. Затем другой участник компании вытащил пистолет, но поймать жертву на мушку он так и не смог. Нападавший был под какими-то наркотиками, считает бывший судья.

