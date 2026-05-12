Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Следком проверит историю с нападением на экс-судью в Челябинске

СК проведет проверку по факту нападения на бывшего челябинского судью
Максим Блинов/РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о нападении на бывшего судью Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, несколько мужчин угрожали бывшему судье убийством и применили к нему силу после того, как он попытался остановить их противоправные действия.

Уточняется, что уголовное дело по данному факту расследуется органами МВД России, однако СК РФ по Челябинской области направило в прокуратуру ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в следком.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Андрею Щукину доложить об обстоятельствах произошедшего и о решении, принятом надзорным органом, добавили в ведомстве.

Все произошло ночью 22 апреля в продуктовом магазине на улице Тухачевского, 11. По словам экс-судьи, он зашел за продуктами и увидел, что сотрудница торговой точки удерживает молодых людей, которые якобы пытались украсть алкоголь. Гервасьев сделал им замечание, после чего конфликт перерос в драку.

Гервасьев утверждает, что один из хулиганов сломал ему нос. Затем другой участник компании вытащил пистолет, но поймать жертву на мушку он так и не смог. Нападавший был под какими-то наркотиками, считает бывший судья.

Ранее в Тюмени пациенты избили врача из-за очереди в приемном покое.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!