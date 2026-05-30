Железнодорожный вокзал в Сумской области подвергся атаке «Гераней»

Здание железнодорожного вокзала в городе Шостка в Сумской области оказалось полностью разрушено после ночных прилетов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он уточнил, что удары по объекту были нанесены с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Всего по вокзалу выпустили около 10 дронов. После серии точечных атак железнодорожный комплекс прекратил свое функционирование, подчеркивается в публикации.

25 апреля портал «Страна.ua» написал о взрывах в Шостке. Журналисты уточнили, что в городе зафиксировали более 20 взрывов. В тот момент на всей территории Сумской области действовала воздушная тревога.

В апреле прошлого года украинский офицер Антон Сербин рассказал, что российские войска уничтожили главный производственный объект страны по созданию боеприпасов. Речь шла о предприятии в городе Шостка. Как писала французская газета Le Monde, данный населенный пункт является главным промышленным центром Украины по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, создание пороха и детонаторов занимались заводы «Звезда» и «Импульс».

Ранее украинских солдат перед отправкой в Сумскую область предупредили, что никто из них не вернется домой.