Места временной дислокации ВСУ подверглись ударам в более чем 140 районах

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки ударили по пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в более чем 140 районах. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, боевые задачи выполнили оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты группировок войск ВС РФ. К операциям также подключились операторы дронов и ракетные войска.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили разветвленную систему подземных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что объект представлял собой сеть подземных тоннелей и ходов, которую украинские бойцы использовали для скрытого перемещения резервов и внезапного выхода в тыл. Данная тактика известна как «кротовая» и позволяет незаметно маневрировать между позициями. Российские военнослужащие ударили по цели с помощью термобарических гранат и усиленных зарядов взрывчатых веществ, которые заложили в вентиляционные шахты и у входов в тоннели.

