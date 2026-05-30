Стали известны подробности о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на Таганрог
Станислав Красильников/РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Таганрог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, за ночь над регионом сбили почти полсотни дронов. Воздушные цели нейтрализовали в Таганроге, Ростове-на-Дону, Сальске и семи районах. Среди них — Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Неклиновский, Верхнедонской и Матвеево-Курганский.

«Пострадавшие в Таганроге — мужчина и женщина — доставлены в больницу. По оценкам врачей, состояние средней тяжести», — написал глава российского субъекта.

Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Как отметил Слюсарь, в данный момент в регионе продолжают устранять последствия падения беспилотников и их обломков на землю. В Таганроге уже ликвидировали возгорание танкера и ряда объектов на территории порта. В Сальске выявили повреждение неиспользуемого склада и остекления балкона в многоквартирном жилом доме.

До этого губернатор рассказал, что в Таганроге был поврежден частный жилой дом. В селе Греково-Тимофеевка, расположенном в Матвеево-Курганском районе, из-за падения фрагментов БПЛА загорелась газовая труба. Два жилых дома получили урон в селе Боцманово в Неклиновском районе.

Ранее в Запорожской области заявили о массированном налете украинских дронов.

 
