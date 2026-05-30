Британия развернула свои ВВС в Румынии

Министр обороны Великобритании Джон Хили в своем аккаунте в соцсети X заявил, что ВВС королевства развернуты в Румынии после атаки БПЛА по многоэтажному зданию в Галаце.

«Самолеты RAF (британских ВВС. — «Газета.Ru») уже развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», — поделился Хили.

Он добавил, что Лондон будет сотрудничать с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия «при необходимости».

29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник стартовал с территории Украины и скорректировал маршрут после срабатывания ПВО.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац. В результате пострадали два человека. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Москву, при этом официальных данных о том, кому принадлежал дрон, на данный момент не опубликовано.

