Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по объектам ВПК Украины

МО РФ: за неделю нанесен массированный и 5 групповых ударов по объектам Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские военные с 23 по 29 мая нанесли массированный и пять групповых ударов по украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атаки проводились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют украинские войска. В Минобороны отметили, что под удар попали авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили в период с 20:00 28 мая до 7:00 29 мая над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!