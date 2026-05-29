В Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по объектам ВПК Украины

МО РФ: за неделю нанесен массированный и 5 групповых ударов по объектам Украины

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские военные с 23 по 29 мая нанесли массированный и пять групповых ударов по украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атаки проводились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют украинские войска. В Минобороны отметили, что под удар попали авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили в период с 20:00 28 мая до 7:00 29 мая над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.