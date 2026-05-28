Российский военный рассказал, как отвлек бойца ВСУ кирпичом

Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным «Пара» сообщил РИА Новости, что во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, использовав кирпич вместо гранаты.

По словам бойца, во время штурма он применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника выйти из укрытия. Военный рассказал, что крикнул о броске гранаты, после чего противник запаниковал.

Собеседник агентства отметил, что нескольких секунд оказалось достаточно для ликвидации противника. Он добавил, что считает такой способ рабочим методом.

27 мая Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Воздвижевку в Запорожской области.

До этого военный медик с позывным Тихий обманул солдат ВСУ, которые засекли российскую группу эвакуации в зоне СВО, и спас 10 раненых бойцов. Он рассказал, что раненые передвигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию 20-30 метров. Именно поэтому украинские солдат заметили только группу медиков и не успели заметить следовавшую за ними группу военнослужащих.

Ранее в Запорожской области украинские солдаты приняли российских военных за сослуживцев.