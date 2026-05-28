БПЛА атаковали Севастополь

В Севастополе военные, силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов, написал в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбит 1 БПЛА в районе Северной стороны», — заявил чиновник.

До этого Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Этот режим был введен около 3:00 и действовал примерно 45 минут.

Воздушная тревога предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника.

Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

