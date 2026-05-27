Украинские формирования продолжают нести большие потери на Запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщается на сайте возглавляемого им ведомства.

Чиновник направил поздравительную телеграмму бойцам 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, принимавшим участие в сражениях за населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

«Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что демонстрируемые военнослужащими мужество и отвага позволяют им успешно выполнять задачи на поле боя. По словам министра, бойцы бригады вносят огромный вклад в продвижение Вооруженных сил России на данном направлении.

27 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что село Воздвижевка в Запорожской области перешло под контроль российских подразделений. Как уточнили в ведомстве, в сражениях за населенный пункт участвовали солдаты группировки войск «Восток».

Ранее в Запорожской области украинские солдаты приняли российских военных за сослуживцев.