Белоусов: украинские войска несут серьезные потери на Запорожском направлении
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские формирования продолжают нести большие потери на Запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщается на сайте возглавляемого им ведомства.

Чиновник направил поздравительную телеграмму бойцам 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, принимавшим участие в сражениях за населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

«Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что демонстрируемые военнослужащими мужество и отвага позволяют им успешно выполнять задачи на поле боя. По словам министра, бойцы бригады вносят огромный вклад в продвижение Вооруженных сил России на данном направлении.

27 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что село Воздвижевка в Запорожской области перешло под контроль российских подразделений. Как уточнили в ведомстве, в сражениях за населенный пункт участвовали солдаты группировки войск «Восток».

Ранее в Запорожской области украинские солдаты приняли российских военных за сослуживцев.

 
