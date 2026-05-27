Минобороны Армении объяснило раскрытый клюв орла на новой эмблеме ВС

На новой эмблеме вооруженных сил Армении, которую представил глава Минобороны Сурен Папикян в Telegram-канале ведомства, изображены орел с раскрытым клювом как символ боевого настроя и карта «реальной Армении».

В министерстве заявили, что старую эмблему, принятую в 2001 году, сочли имеющей «геральдические, структурные и идеологические упущения»: у орла был закрыт клюв, что в геральдике означает спокойствие, небоевое состояние и «зачастую воспринимается как бездыханный образ, противоречит сущности армии».

Кроме того, на старой эмблеме щит прикрывал тело и когтистые лапы орла, что трактовали как «ампутированный, бессильный образ, неприемлемый для армии». За щитом также прятался меч, и это сочли символом «неготовности к защите», а лучеобразное разделение цветов триколора — попыткой «создания разобщенности».

В обновленном варианте орел изображен целиком с раскрытым клювом, что символизирует «жизнеспособность, готовность, бдительность, право слова и силы». В одной лапе птица держит меч, в другом — крест. Вдобавок на золотом щите появился «восьмиконечный солнечный крест». На армянском триколоре размещен макет карты, которую в ведомстве назвали «реальной Арменией».

Ранее армянские военные прошли переподготовку в США.

 
