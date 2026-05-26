В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за ложь об участии в СВО

Депутат Миронов призвал не допускать к выборам кандидатов, лгущих об участии в СВО
Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал ввести уголовную ответственность за ложное сообщение об участии в спецоперации на Украине и награждении госнаградами. По его словам, накануне выборов появилось много кандидатов-самозванцев, выдающих себя за ветеранов СВО.

«Не успела начаться избирательная кампания, как из разных регионов страны стали поступать сообщения о ветеранах-самозванцах. Эти ряженые покупают себе медальки на маркетплейсах, делают патриотические фото и представляются избирателям как участники СВО. Никто ведь проверять не будет, да и как простой человек может это проверить? А обман налицо», — заявил Миронов.

Парламентарий добавил, что по действующему законодательству такие деяния не наказуемы, если у человека нет намерения получить выгоду. К тому же часто самозванцы заявляют о своем «боевом» опыте в неофициальном порядке и формально обвинить их в подлоге сложно.

«Бороться с этим можно только одним способом: прописать в законе уголовную ответственность за ложное сообщение об участии в СВО и награждении государственными наградами. Ведь по сути это самое настоящее мошенничество! Призываю правоохранительные органы, избиркомы и общественных наблюдателей проверять информацию, касающуюся участия кандидатов в СВО. Самозванцам нужно отказывать в регистрации и отменять регистрацию тем, у кого она уже будет. Их действия порочат честь защитников Родины! Жуликам не место в органах власти», — заключил депутат.

