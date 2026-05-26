Греческие истребители перехватили вооруженные турецкие F-16 над Эгейским морем. Об этом сообщает портал rua.gr.

По его данным, турецкие самолеты зашли в район полетной информации (РПИ) Афин без предварительно поданных планов полета. Всего зафиксировано четыре нарушения правил воздушного движения в РПИ Афин и десять нарушений воздушного пространства Греции. Уточняется, что в инциденте участвовали пара вооруженных истребителей F-16 и два самолета CN-235. Самолеты передвигались над северо-восточной и юго-восточной частью Эгейского моря.

Сообщается, что греческие военно-воздушные силы (ВВС) незамедлительно отреагировали на инцидент, перехватив турецкие самолеты и вступив с ними в противостояние без применения оружия.

До этого российские истребители Су-27 и Су-35 перехватили британский самолет RC-135W Rivet Joint, осуществлявший разведку в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Ранее у границы России засекли шведский разведывательный самолет.