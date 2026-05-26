Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Греческие истребители перехватили вооруженные турецкие F-16

Греция перехватила вооруженные турецкие истребители F-16 над Эгейским морем
rehan waheed/Shutterstock/FOTODOM

Греческие истребители перехватили вооруженные турецкие F-16 над Эгейским морем. Об этом сообщает портал rua.gr.

По его данным, турецкие самолеты зашли в район полетной информации (РПИ) Афин без предварительно поданных планов полета. Всего зафиксировано четыре нарушения правил воздушного движения в РПИ Афин и десять нарушений воздушного пространства Греции. Уточняется, что в инциденте участвовали пара вооруженных истребителей F-16 и два самолета CN-235. Самолеты передвигались над северо-восточной и юго-восточной частью Эгейского моря.

Сообщается, что греческие военно-воздушные силы (ВВС) незамедлительно отреагировали на инцидент, перехватив турецкие самолеты и вступив с ними в противостояние без применения оружия.

До этого российские истребители Су-27 и Су-35 перехватили британский самолет RC-135W Rivet Joint, осуществлявший разведку в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Ранее у границы России засекли шведский разведывательный самолет.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!