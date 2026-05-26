Иран обвинил США во вторжении в свое воздушное пространство

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обвинил США во вторжении в воздушное пространство Исламской Республики. Заявление КСИР приводит агентство Fars.

«Террористическая армия США, продолжая свои вмешательские авантюры и агрессивные действия, вошла в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», — говорится в сообщении.

В КСИР также отметили, что применили средства противовоздушной обороны и сбили беспилотник MQ-9, а также вынудили покинуть воздушное пространство Ирана самолет-истребитель F-35 и дрон RQ-4.

Корпус предупредил, что считает законным правом принять ответные меры на любое нарушение перемирия со стороны американской армии.

До этого журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса заявила, что американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее США потребовали от Ирана передать обогащенный уран.