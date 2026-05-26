Южная Корея объявила о создании атомного подводного флота

Южная Корея официально представила план разработки атомных подлодок, согласно которому первое такое судно должно быть введено в строй к концу следующего десятилетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Это первый в истории страны комплексный базовый план создания атомных подводных лодок в рамках проекта «Чан Бо-го – III». Документ предусматривает строительство субмарин на базе национальной промышленности – без привлечения иностранных технологий и комплектующих, использование низкообогащенного уранового топлива, а также координацию с США и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

По плану южнокорейского оборонного ведомства, первую подлодку, построенную в рамках проекта, спустят на воду в середине 2030-х годов, а введут в строй в конце десятилетия. Министерство позиционирует эту инициативу как ответ на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи и как долгосрочный промышленный проект, объединяющий судостроение, атомную энергетику и оборонное производство.

