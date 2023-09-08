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В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

КНДР спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подлодку

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KCNA/via Reuters

В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

По ее данным, на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Кроме того, отмечается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также уточняется, что новая подводная лодка сейчас готовится к выходу в море для испытаний.

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KCNA/via Reuters

Накануне посол КНДР в России Син Хон Чхол говорил, что Северная Корея придерживается политики «ядерным оружием на ядерное оружие» и ответа на противоборство со стороны США в регионе.

7 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте заявлял об угрозе ракетной и ядерной программы КНДР для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, назвав действия Пхеньяна «вызовом международному миру».

До этого Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия и американских подводных лодок, обладающих ядерным вооружением.

Ранее Северная Корея провела имитацию тактического ядерного удара.

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