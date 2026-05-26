Глава ФСБ обвинил украинские спецслужбы в заброске диверсантов в Россию

Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Украина вербует наемников для вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему миру. Бортников также сообщил о вовлечении трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность и тотальной работе по воздействию на население через интернет.

«О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству», — добавил глава ФСБ на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

Бортников отметил, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 непосредственно терактов. По данным ФСБ, украинские спецслужбы ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий в основном в интернете, социальных сетях и через мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее ФСБ предотвратила вербовку российского школьника спецслужбами Украины.

 
