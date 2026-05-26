Обвинения со стороны Молдавии в том, что Россия повредила на территории Украины ЛЭП, являются бездоказательными. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что российская сторона пока не получила никаких документов из Кишинева. Полищук обратил внимание, что инцидент на ЛЭП Исакча — Вулканешты произошел еще 23 марта. По мнению профильных экспертов, в Молдавии он был связан с банальным замыканием, однако местные власти без доказательств возложили вину на Россию.

6 мая молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что Молдавия получила счет на 500 тыс. леев (примерно 2,7 млн рублей) за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты, который будет направлен Российской Федерации.

24 марта минэнерго республики сообщило, что в Молдавии отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешты. В ведомстве объяснили причину отключения атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. Позже стало известно, что эту линию отремонтируют украинские специалисты. На фоне повреждения ЛЭП Исакча — Вулканешты в Молдавии долгое время действовало чрезвычайное положение.

Ранее в Приднестровье обвинили Молдавию в желании скрыть катастрофу.