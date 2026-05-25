Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Эксперт объяснил, почему самолет главы МО Британии мог потерять сигнал GPS у границы с РФ

Военэксперт Кнутов: самолет МО Британии сбился с курса из-за украинских БПЛА
Alan Wilson/Flickr

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией, когда вылетел из Эстонии.

По словам аналитика, произошедшее вполне закономерно, поскольку из Эстонии в сторону РФ могут лететь дроны. В таких условиях сохранять сигнал GPS над граничащей с прибалтийскими республиками территорией означало бы содействие противнику в наведении беспилотников, подчеркнул Кнутов.

Впрочем, оговорился он, утверждать однозначно, что британский самолет попал под воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы, не стоит.

«Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», — добавил эксперт.

Как пишет издание The Times, самолет с Хили на борту начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал вблизи российской границы на пути из Эстонии в Великобританию. GPS-навигация пропала на время всего полета. Чтобы восстановить сигнал, необходимо было перезагрузить оборудование, но в воздухе это сделать было невозможно.

Ранее в правительстве Британии возникли споры из-за Украины.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!