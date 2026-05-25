Эксперт объяснил, почему самолет главы МО Британии мог потерять сигнал GPS у границы с РФ

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией, когда вылетел из Эстонии.

По словам аналитика, произошедшее вполне закономерно, поскольку из Эстонии в сторону РФ могут лететь дроны. В таких условиях сохранять сигнал GPS над граничащей с прибалтийскими республиками территорией означало бы содействие противнику в наведении беспилотников, подчеркнул Кнутов.

Впрочем, оговорился он, утверждать однозначно, что британский самолет попал под воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы, не стоит.

«Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», — добавил эксперт.

Как пишет издание The Times, самолет с Хили на борту начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал вблизи российской границы на пути из Эстонии в Великобританию. GPS-навигация пропала на время всего полета. Чтобы восстановить сигнал, необходимо было перезагрузить оборудование, но в воздухе это сделать было невозможно.

