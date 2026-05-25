МО: ВС РФ ударили по зданиям военных аэродромов на Украине и месту сборки БПЛА

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Кроме того, бойцы ВС РФ атаковали пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142-х районах в зоне проведения спецоперации.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

22 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что украинские войска в период с 16 по 22 мая в общей сложности потеряли около 7 830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

