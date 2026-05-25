Военкор Татаринов: ВСУ потеряли убитыми за время СВО 751 тысячу человек

Военкор Руслан Татаринов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми за время спецоперации 751 тысячу человек. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

По его словам, именно такое количество некрологов солдат ВСУ было зафиксировано.

Татаринов уточнил, что подтвердить потери в рядах украинской армии сложно, так как не все они фиксируются должным образом. В реальности этот показатель мог превысить 1 млн, добавил военкор.

22 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что украинские войска в период с 16 по 22 мая в общей сложности потеряли около 7 830 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки Вооруженных сил России «Север» составили более 1 260 военных, группировки «Запад» — свыше 1 290, «Юга» — более 870, «Центра» — свыше 1 965, группировки «Восток» — более 2 050, группировки «Днепр» — более 395.

