Кадыров опубликовал кадры уничтожения двух военных ВСУ под Константиновкой в ДНР

Российские военнослужащие ликвидировали двух украинских военных на Константиновском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Разведка выяснила, что внутри одного укрытия находятся двое украинских военнослужащих, рассчитывающих переждать активность российских операторов БПЛА. По словам чиновника, удар был нанесен настолько точно, что «укрытие превратилось в братскую могилу».

Под постом чеченский лидер опубликовал кадры уничтожения бойцов ВСУ.

2 мая Кадыров сообщил, что российские военнослужащие уничтожили украинскую диверсионную группу численностью до 10 человек в Харьковском направлении.

12 апреля глава Чечни сообщил о ликвидации небольшой группы ВСУ и украинского блиндажа на Харьковском направлении. По его словам, на данном направлении действуют бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура министерства обороны России под командованием Муслима Товзаева «Пули».

Ранее в Чечне предотвратили атаку пяти беспилотников.