ВСУ начали оснащать свои беспилотники списанными советскими снарядами

Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой осколочно-фугасных снарядов для дронов дальнего действия, поэтому начали оснащать их списанными боеприпасами от советских гаубиц времен Второй мировой войны. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, в ряде регионов России в последнее время были перехвачены украинские беспилотники типа FP-1, несшие советские снаряды 53-Г-530. В публикации уточняется, что подобные снаряды в свое время использовались для гаубиц Д-1.

«Срок годности 53-Г-530 давно истек. В России они давно не используются и планово утилизируются из-за риска детонации в любой момент. На Украине же в советские времена было огромное количество складов с артиллерийскими снарядами. Большую часть ВС РФ (Вооруженные силы России. — «Газета.Ru») уничтожили еще в начале СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru»). Но небольшая доля сохранилась», — утверждается в материале.

В нем уточняется, что изначально ВСУ оснащали дроны типа «Лютый» и FP-1 более современными снарядами ОФБ-60-ЯУ. Их производят на Украине, но в последнее время этот процесс сопровождается определенными проблемами.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ регулярно уничтожают производственные мощности Украины. В связи с этим командование ВСУ вынуждено применять устаревшие снаряды, «которые очень опасны для использования».

В ночь на 24 мая над российской территорией сбили 33 украинских беспилотника. Часть целей ликвидировали в девяти областях — Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской, Вологодской, Тверской, Курской, Рязанской и Белгородской. Также атаки отразили в столичном регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Ранее на Западе спрогнозировали усугубление нехватки солдат в ВСУ.

 
