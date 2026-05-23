Оперштаб Белгородской области уточнил число пострадавших после ракетного удара ВСУ

Оперштаб: при ракетном обстреле Борисовки пострадали шесть человек
В результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Борисовка в Белгородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщил оперштаб региона.

Там отметили, что один мужчина получил ранение подмышечной области, еще двое — осколочные ранения.

«У бойца «Орлана» и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы», — уточнил оперштаб.

Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу, добавили в ведомстве.

Кроме того, по данным оперштаба, от удара украинского дрона по машине в Борисовке мужчина получил акубаротравму. Скорая оказала ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

ВСУ 56 раз атаковали Белгородскую область за сутки, пострадали восемь человек, заявил врио губернатора Александр Шуваев. Силы ПВО сбили 50 беспилотников. Под ударами оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. Украинские военные также четыре раза применяли артиллерию и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.

Ранее ФСБ раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.

 
