Российские войска ударили по предприятию ВПК Украины

Российские войска за сутки нанесли поражение предприятию военной промышленности (ВПК) Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, были нанесены комбинированные удары по объектам энергетики, используемым в интересах украинской армии, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, добавили в оборонном ведомстве.

Утром 23 мая украинский телеканал «Общественное» сообщил о серии взрывов, которые произошли в Киеве. В украинской столице была объявлена воздушная тревога. Позднее Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что к Киеву приближаются ударные беспилотники.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Официальные власти, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, пока не комментировали взрывы в городе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки украинской армией российских гражданских объектов нанесли массированный удар и пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую.