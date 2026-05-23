Женщина погибла в результате удара БПЛА по Курской области

Хинштейн сообщил о гибели женщины в результате удара дрона по Курской области

67-летняя мирная жительница погибла в результате удара украинского беспилотника по частному дому в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По словам чиновника, инцидент произошел вблизи слободы Подол. В результате удара дрона дом загорелся.

До этого Хинштейн сообщил, что за прошедшие сутки над Курской области сбили 108 беспилотников различного типа. В Льговском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего без электричества остались 18 населенных пунктов района и часть города Льгова.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 23 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Белгородской областью.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.