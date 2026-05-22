В Минобороны РФ рассказали об отражении шестичасовой атаки украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 65 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомств, атака продолжалась с 8:00 до 14:00 мск. Украинские военные применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

ВСУ пытались нанести удары по столичному региону, а также семи областям. В их числе — Тульская, Курская, Смоленская, Белгородская, Рязанская, Калужская и Брянская.

Утром 22 мая в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 217 украинских БПЛА самолетного типа. Налеты дронов отразили в Нижегородской, Орловской, Калужской, Ярославской, Брянской, Ленинградской, Смоленской, Владимирской, Тульской, Белгородской, Новгородской, Липецкой, Тверской, Воронежской, Рязанской и Курской областях. Кроме того, беспилотники были ликвидированы над Санкт-Петербургом и столичным регионом.

Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, всего над регионом сбили три БПЛА. Никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

Ранее дроны ВСУ атаковали школу в Херсонской области.