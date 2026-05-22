Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Донецк ночью подвергся массированной атаке украинских дронов

«Известия»: в Донецке при атаке украинских БПЛА пострадали не менее трех человек
РИА «Новости»

Не менее трех человек пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецк. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский.

По его словам, повреждения от ударов дронов зафиксировали в трех районах города. В частности, в Калининском районе прилет был рядом с многоэтажным жилым домом.

«Воронка минимум четыре метра в диаметре и полтора — в глубину. Весь фасад здания буквально изрешечен осколками», — рассказал журналист.

Он подчеркнул, что три жителя получили ранения.

Кроме того, атаке подвергся частный жилой дом в Ворошиловском районе. Здание оказалось полностью разрушено, тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Разрушения также выявили в Петровском районе, отметил Быковский. Он подчеркнул, что сейчас на местах происшествий работают сотрудники Следственного комитета РФ — они фиксируют последствия налета БПЛА и изымают обломки дронов для их отправки на экспертизу.

22 мая украинский беспилотник ударил по автомобилю в районе села Нижнее Березово-Второе в Белгородской области. В результате пострадал мужчина — его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки и множественными осколочными ранениями конечностей и лица.

Ранее фрагменты БПЛА упали на жилой дом в Тверской области.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!