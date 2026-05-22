Донецк ночью подвергся массированной атаке украинских дронов

Не менее трех человек пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецк. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Евгений Быковский.
По его словам, повреждения от ударов дронов зафиксировали в трех районах города. В частности, в Калининском районе прилет был рядом с многоэтажным жилым домом.
«Воронка минимум четыре метра в диаметре и полтора — в глубину. Весь фасад здания буквально изрешечен осколками», — рассказал журналист.
Он подчеркнул, что три жителя получили ранения.
Кроме того, атаке подвергся частный жилой дом в Ворошиловском районе. Здание оказалось полностью разрушено, тем не менее удалось обойтись без пострадавших.
Разрушения также выявили в Петровском районе, отметил Быковский. Он подчеркнул, что сейчас на местах происшествий работают сотрудники Следственного комитета РФ — они фиксируют последствия налета БПЛА и изымают обломки дронов для их отправки на экспертизу.
22 мая украинский беспилотник ударил по автомобилю в районе села Нижнее Березово-Второе в Белгородской области. В результате пострадал мужчина — его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки и множественными осколочными ранениями конечностей и лица.
Ранее фрагменты БПЛА упали на жилой дом в Тверской области.