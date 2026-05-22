Вооруженные Силы России (ВС РФ) при освобождении Верхней Терсы в Запорожской области взяли под контроль 12,5 квадратных километров территории. Подробности рассказали в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом украинских войск на данном участке фронта.

В Минобороны добавили, что Верхнюю Терсу ранее освободили бойцы группировки войск «Восток». В ходе штурма российские войска нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым, четырем десантно-штурмовым бригадам, а также трем штурмовым полкам Вооруженных Сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и бригаде украинской теробороны.

В начале мая операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали массированный удар ВСУ по позициям российской армии в Запорожской области. Уточняется, что с помощью БПЛА противник следил за передовыми позициями российских подразделений и логистическими путями, а затем сбрасывал на этот маршрут мины. Получив координаты, российские военные отправили на перехват специализированные дроны, способные ликвидировать вражеские аппараты в воздухе. В результате были ликвидированы все украинские разведывательные БПЛА и тяжелые гексакоптеры.

Ранее группировка «Восток» заняла два населенных пункта в Запорожской области.