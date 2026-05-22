Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны раскрыли детали взятия под контроль важного логистического узла ВСУ

МО: Верхняя Терса в Запорожской области была важным логистическим узлом ВСУ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) при освобождении Верхней Терсы в Запорожской области взяли под контроль 12,5 квадратных километров территории. Подробности рассказали в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом украинских войск на данном участке фронта.

В Минобороны добавили, что Верхнюю Терсу ранее освободили бойцы группировки войск «Восток». В ходе штурма российские войска нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым, четырем десантно-штурмовым бригадам, а также трем штурмовым полкам Вооруженных Сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и бригаде украинской теробороны.

В начале мая операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали массированный удар ВСУ по позициям российской армии в Запорожской области. Уточняется, что с помощью БПЛА противник следил за передовыми позициями российских подразделений и логистическими путями, а затем сбрасывал на этот маршрут мины. Получив координаты, российские военные отправили на перехват специализированные дроны, способные ликвидировать вражеские аппараты в воздухе. В результате были ликвидированы все украинские разведывательные БПЛА и тяжелые гексакоптеры.

Ранее группировка «Восток» заняла два населенных пункта в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!